В Баку восстановят еще одну железнодорожную линию

В рамках Государственной программы на 2025-2030 годы в Баку и пригородных поселках предусмотрено строительство новых железнодорожных линий, а также восстановление существующих путей, которые долгое время не использовались.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, одним из таких проектов станет возобновление работы железнодорожной линии Забрат - Маштага - Баглар. В настоящее время в поселке Маштага Сабунчинского района ведутся подготовительные работы и разметка территории. Кроме того, планируется капитально отремонтировать историческое здание железнодорожной станции Маштага и вновь открыть его для пассажиров.

Хотя железнодорожная линия долгие годы не эксплуатировалась и сегодня частично заросла кустарником, в ближайшее время инфраструктуру полностью восстановят. В рамках проекта предусмотрен снос некоторых жилых домов и недостроенных объектов, расположенных в охранной зоне железной дороги. На месте уже проведены замеры и разметка, а владельцы недвижимости уведомлены о предстоящих работах.

Согласно официальной информации, собственникам подлежащих сносу объектов выплатят компенсации в соответствии с действующим законодательством. Аналогичные мероприятия ранее уже проводились на направлениях Сураханы и Говсан, где для восстановления железнодорожного сообщения также были демонтированы отдельные строения с последующей выплатой компенсаций их владельцам.

Ожидается, что после ввода линии Забрат - Маштага - Баглар в эксплуатацию жители этих районов смогут быстрее и удобнее добираться до различных частей Баку.