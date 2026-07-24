Складному iPhone Ultra предсказали моментальный успех

Складной iPhone Ultra после выхода может занять 25% мирового рынка складных смартфонов уже в 2026 году. Такой прогноз содержится в новом исследовании Counterpoint Research, на который ссылается 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке аналитиков, Samsung сохранит лидерство на рынке складных смартфонов, однако ее доля сократится с 40% в 2025 году до 32% в 2026-м. Apple, которая, как ожидается, впервые выйдет в этот сегмент, сразу займет второе место с долей 25%, немного опередив Huawei, чья доля снизится с 30% до 24%.

Доля Motorola, согласно прогнозу, уменьшится с 12% до 8%, Honor - с 7% до 3%, а на остальных производителей придется 8% рынка против 11% годом ранее.

В целом Counterpoint Research ожидает, что выход Apple приведет к росту мировых поставок складных смартфонов на 21% в годовом выражении в 2026 году и усилит конкуренцию в сегменте складных устройств формата с вертикальной линией сгиба.

Аналитики также отмечают, что по мере развития функций ИИ устройства с более крупным складным экраном будут становиться востребованнее для повседневных задач, таких как работа с документами, редактирование контента, управление расписанием и перенос информации между приложениями.