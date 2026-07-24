Царукяна вновь доставили на допрос - ВИДЕО

Лидера партии "Процветающая Армения", олигарха Гагика Царукяна вновь доставили из СИЗО в Следственный комитет на очередной допрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это третий допрос за неделю.

Собравшиеся у здания сторонники начали скандировать "Царукян", "Свобода".

22 июля стало известно, что адвоката Ерема Саркисяна отстранили от производства и вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу, в котором признаны потерпевшими граждане Ирана.

Напомним, что Царукяну предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в период с 2022 по 2024 год подконтрольная ему группа, заявляя о намерении развивать торгово-экономическое сотрудничество Армении и Ирана, создавала совместные структуры с участием иранских граждан. Среди них упоминается Армяно-иранская торговая палата. По данным правоохранительных органов, действия фигурантов причинили государству ущерб более чем на 21 миллион долларов.

Другой эпизод связан со сделкой по поставке топлива. По версии следствия, Царукян совместно с еще одним лицом организовал хищение 934 тысяч долларов, принадлежавших гражданину Ирана.

Отдельное уголовное производство касается незаконной охоты на диких животных и птиц. Во время обысков в доме бизнесмена обнаружили трех львов и четырех тигров, которых после усыпления перевезли в Ереванский зоопарк. Кроме того, правоохранители изъяли около 190 чучел животных и птиц. Следствие оценивает ущерб, нанесенный окружающей среде, более чем в 81 тысячу долларов.