https://news.day.az/officialchronicle/1849970.html Рашад Мамедов назначен послом Азербайджана в Узбекистане Рашад Эйнаддин оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
Рашад Мамедов назначен послом Азербайджана в Узбекистане
Рашад Эйнаддин оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Предыдущим распоряжением главы государства Мамедов был отозван с должности посла в Турции.
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