https://news.day.az/officialchronicle/1849975.html Назначен новый посол Азербайджана в Турции Назначен новый посол Азербайджана в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.
Назначен новый посол Азербайджана в Турции
Назначен новый посол Азербайджана в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре