https://news.day.az/world/1849976.html Рекордные снегопады в Чили - ВИДЕО Рекордные снегопады продолжаются в горных районах Чили. Как передает Day.Az, кадры с последствиями непогоды распространились в социальных сетях.
Рекордные снегопады в Чили - ВИДЕО
Рекордные снегопады продолжаются в горных районах Чили.
Как передает Day.Az, кадры с последствиями непогоды распространились в социальных сетях.
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