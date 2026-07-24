Юрген Клопп возглавил сборную Германии

Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до июля 2030 года. В его тренерский штаб вошли давние помощники Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, а также Свен Бендер.

Последним клубом Клоппа был "Ливерпуль", который он тренировал с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Лигу чемпионов УЕФА и другие трофеи. С января 2025 года по июль 2026 года немец занимал должность руководителя глобального футбольного направления Red Bull.

Ранее сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти. После этого пост главного тренера покинул Юлиан Нагельсманн.