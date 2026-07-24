https://news.day.az/azerinews/1849965.html Şagird, tələbə və könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək Dövlət qurumlarında istehsalat təcrübəsi keçən şagird və tələbələr, eləcə də könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək.

Şagird, tələbə və könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək

Azərbaycanca, 24 июля 2026 13:26 (UTC +04:00) 758
Şagird, tələbə və könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək

Dövlət qurumlarında istehsalat təcrübəsi keçən şagird və tələbələr, eləcə də könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanunda dəyişikliklərdə öz əksinin tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, könüllü fəaliyyətin iştirakçısı olan könüllülərə münasibətdə sığorta haqqı onlarla bağlanmış müqavilənin qüvvəyə mindiyi, istehsalat təcrübəsi (təlimi) keçən tələbə və şagirdlərə münasibətdə isə istehsalat təcrübəsinin başlandığı tarixdən 15 iş günü müddətində ödəniləcək.

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В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 1 010
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 497
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 632
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 733
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 736
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 1 037
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 027
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 133
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 1 050
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 1 070
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 775
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 1 039
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 607
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 1 040
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 701
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