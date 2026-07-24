Şagird, tələbə və könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək
Dövlət qurumlarında istehsalat təcrübəsi keçən şagird və tələbələr, eləcə də könüllülərə icbari sığorta haqqı ödəniləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanunda dəyişikliklərdə öz əksinin tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, könüllü fəaliyyətin iştirakçısı olan könüllülərə münasibətdə sığorta haqqı onlarla bağlanmış müqavilənin qüvvəyə mindiyi, istehsalat təcrübəsi (təlimi) keçən tələbə və şagirdlərə münasibətdə isə istehsalat təcrübəsinin başlandığı tarixdən 15 iş günü müddətində ödəniləcək.
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