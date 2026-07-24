https://news.day.az/world/1849942.html Китай объявил оранжевый уровень тревоги из-за тайфуна В Китае объявили предупреждение "оранжевого" уровня из-за приближающегося тайфуна "Ноул", который стал 12-м тайфуном в этом году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Китай объявил оранжевый уровень тревоги из-за тайфуна
В Китае объявили предупреждение "оранжевого" уровня из-за приближающегося тайфуна "Ноул", который стал 12-м тайфуном в этом году.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
По прогнозам метеорологов, стихия достигнет побережья Китая в районе между городом Чжухай в провинции Гуандун и Чжанпу в провинции Фуцзянь в период с вечера 25 июля до утра 26 июля.
С пятницы на субботу в восточных и южных районах острова Тайвань ожидаются сильные и проливные дожди, а также усиление ветра.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфунах. Самым высоким уровнем опасности является красный, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
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