В Баку столкнулись два автобуса, свыше 20 пострадавших - ВИДЕО

В результате столкновения двух автобусов в поселке Бина (территория совхоза) Хазарского района Баку с 08:00 24 июля 2026 года в медицинские учреждения были доставлены 22 пострадавших.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), еще 9 мужчин доставлены в Клинический медицинский центр.

Отмечается, что пациентам, эвакуированным в Клинический медицинский центр, диагностированы сочетанные травмы различных частей тела. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, лечение продолжается в отделении неотложной медицинской помощи.

В Сабунчинском медицинском центре у пострадавших диагностированы травмы головы, тела и конечностей, а также переломы. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние женщины 1972 года рождения оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время она проходит лечение в отделении реанимации.

Состояние остальных 12 пострадавших признано удовлетворительным, после оказания необходимой помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.