https://news.day.az/society/1849929.html В Баку столкнулись два автобуса, свыше 20 пострадавших - ВИДЕО В результате столкновения двух автобусов в поселке Бина (территория совхоза) Хазарского района Баку с 08:00 24 июля 2026 года в медицинские учреждения были доставлены 22 пострадавших.

В Баку столкнулись два автобуса, свыше 20 пострадавших - ВИДЕО

Общество, 24 июля 2026 11:13 (UTC +04:00) 7 322
В Баку столкнулись два автобуса,

В результате столкновения двух автобусов в поселке Бина (территория совхоза) Хазарского района Баку с 08:00 24 июля 2026 года в медицинские учреждения были доставлены 22 пострадавших.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), еще 9 мужчин доставлены в Клинический медицинский центр.

Отмечается, что пациентам, эвакуированным в Клинический медицинский центр, диагностированы сочетанные травмы различных частей тела. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, лечение продолжается в отделении неотложной медицинской помощи.

В Сабунчинском медицинском центре у пострадавших диагностированы травмы головы, тела и конечностей, а также переломы. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние женщины 1972 года рождения оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время она проходит лечение в отделении реанимации.

Состояние остальных 12 пострадавших признано удовлетворительным, после оказания необходимой помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

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ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 28 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 4 845
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В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 28 октября 10:18 (UTC+04), Политика 1 051
Азербайджанская нефть изменилась в цене 28 октября 10:17 (UTC+04), Экономика 1 030
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 10:11 (UTC+04), Политика 6 417
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В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 28 октября 10:04 (UTC+04), Экономика 970
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 28 октября 10:01 (UTC+04), Общество 760
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 126
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Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 28 октября 09:31 (UTC+04), Спорт 642
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 28 октября 09:24 (UTC+04), В мире 1 007
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 28 октября 09:15 (UTC+04), Экономика 997
Официальные курсы валют в Азербайджане 28 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 28 октября 08:45 (UTC+04), В мире 1 045
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