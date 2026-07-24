В Баку представят фильм о 29 шехидах из Физулиского района

26 июля в 15:30 в большом зале Киноцентра "Низами" состоится презентация документального фильма "29 подписей...".

Как сообщает Day.Az, фильм рассказывает о судьбах 29 шехидов из сел Гараханбейли и Мердинли Физулинского района.

Истории их жизни воссозданы на экране с помощью воспоминаний членов семей и боевых товарищей, архивных материалов, музыки и визуальных реконструкций, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. "29 подписей..." - это не просто собрание отдельных биографий, а общая память о 29 жизнях, вписанных в судьбу одного края.

Автором сценария и режиссером фильма является Вафа Агазаде. Основная идея картины - увековечить память шехидов, передать будущим поколениям историю их самоотверженности во имя Родины и внести вклад в сохранение коллективной памяти.

Вход на презентацию фильма свободный.