Четыре дня мечты в Баку начались: звезды спустились к морю на яркое открытие Dream Fest 2026 - ФОТО

На побережье Баку, в Sea Breeze, с размахом стартовало одно из самых ярких музыкальных событий лета - третий международный фестиваль Dream Fest. В первый фестивальный вечер сцена Dream Fest 2026 засияла целым созвездием популярных исполнителей, представивших самые разные музыкальные направления - от восточных ритмов и романтических баллад до мировой поп-музыки, рэпа и легендарных композиций прошлых десятилетий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная площадка на побережье Каспия озарялась светом софитов, масштабные визуальные эффекты дополняли выступления артистов, а музыка разносилась далеко за пределы концертной площадки. Первый вечер Dream Fest объединил исполнителей разных поколений и подарил гостям впечатляющий калейдоскоп эмоций - от теплой ностальгии до неудержимой энергии большого музыкального праздника. Каждый выход сопровождался овациями, а известные хиты подхватывали тысячи голосов.

Потрясающий вечер открылся ярким выступлением танцевального коллектива "Одлар Юрду" под руководством Тараны Мурадовой и прозвучавшим в унисон с атмосферой праздника хитом EMIN'а "Сбежим в Баку".

Яркие сольные и дуэтные номера сменяли друг друга в сопровождении шоу-балета Nero. Проникновенные композиции чередовались с энергичными хитами, заставлявшими публику танцевать и подпевать любимым артистам. Зрители тепло встречали как легендарных исполнителей, чьи песни давно стали частью музыкальной истории, так и представителей современной сцены.

Особый колорит вечеру придало выступление Cheb Khaled, наполнившее пространство узнаваемыми восточными мотивами и зажигательными ритмами. Атмосферу загадочности и ностальгии создал Andru Donalds, голос которого знаком миллионам поклонников проекта ENIGMA. Появление на сцене Busta Rhymes стало одним из самых динамичных моментов программы: мощная энергетика артиста мгновенно охватила многотысячную аудиторию.

Азербайджанскую музыкальную культуру в этот вечер представили Роза Зергерли и Зульфия Ханбабаева, выступления которых публика встретила особенно тепло. Яркие сценические образы, сильные голоса и знакомые мелодии вызвали бурную реакцию публики. Зрителей покорили выступления очаровательных Алсу и Ани Лорак, а также группы "Розовые Розы". Энергичный Brandon Stone зарядил публику яркими эмоциями, признанные звезды эстрады Barbara Breta и Thomas Nevergreen подарили атмосферу приятной ностальгии, Стас Михайлов исполнил любимые поклонниками композиции, а появление на сцене кумира молодежи Егора Крида вызвало настоящий восторг.

Ведущими фестиваля стали популярные телеведущие Регина Тодоренко и Мурад Дадашов. Они поддерживали праздничное настроение вечера и представляли артистов, чьи выступления сменяли друг друга на залитой огнями сцене.

Первый день Dream Fest 2026 подарил зрителям яркую музыку, сильные эмоции и множество незабываемых впечатлений. Известные исполнители и звезды нового поколения встретились на одной сцене, а тысячи гостей стали частью грандиозного праздника, вновь сделавшего лето на побережье Каспия по-настоящему особенным.