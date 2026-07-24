https://news.day.az/world/1850004.html КСИР атаковал Amazon Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по центру хранения и обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении, зачитанном по иранскому государственному телевидению.
КСИР атаковал Amazon
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по центру хранения и обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении, зачитанном по иранскому государственному телевидению.
В заявлении утверждается, что был "атакован и разрушен центр разведданных Amazon, игравший важную роль в сборе информации для американской армии".
На данный момент ни власти Бахрейна, ни Amazon эти заявления не комментировали.
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