https://news.day.az/culture/1850014.html Назначен директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театра В Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы состоялось новое назначение. Как передает Day.Az, соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли директором театра назначен Гаджибаба Мамедов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Назначен директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театра
В Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы состоялось новое назначение.
Как передает Day.Az, соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли директором театра назначен Гаджибаба Мамедов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отметим, что до этого назначения Гаджибаба Мамедов занимал должность заместителя директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре