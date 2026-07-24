В Шуше паспортизируют 21 историко-архитектурный памятник

В городе Шуша начинаются работы по паспортизации 21 историко-архитектурного памятника.

Как передает Day.Az, согласно информации, размещенной на Едином интернет-портале госзакупок, Управление Государственного заповедника города Шуша начало соответствующую процедуру.

Согласно данным, в рамках проекта предусматривается привлечение услуг по паспортизации 21 объекта исторического и культурного наследия, расположенного в городе.

В число этих памятников входят мечеть Ашагы Гёвхар Ага, мечеть Саатлы, мечеть Мамаи, мечеть Чёл Гала, медресе при мечети Ашагы, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, дом-музей Узеира Гаджибейли, дом Бюльбюля, дом Садыгджана, дом Бюльбюльджана, жилой дом Гаджи Мамеда, баня "Ширин су", жилой дом, используемый как Музей ковра, родник в квартале Тезе мехелле, родник у мечети Мамаи, родник у мечети Чёл Гала, родник Иса булагы, а также дом Мешади Шахрияра, дом Мешади Али и жилой дом, входящий в гостиничный комплекс "Ясемен".

Согласно закупочной документации, общая стоимость работ по паспортизации прогнозируется в размере 146 тысяч 587 манатов.

Отметим, что паспортизация памятников историко-культурного наследия имеет важное значение с точки зрения систематизации информации об их архитектурных особенностях, исторической значимости, техническом состоянии и охранном статусе, а также проведения реставрационных и консервационных работ на научной основе.