Испания запросила помощь у ЕС

Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС) для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета. Об этом в соцсети X сообщило министерство внутренних дел королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В МВД Испании отметили, что Греция уже откликнулась на запрос и предложила направить два самолета Canadair CL-415.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.