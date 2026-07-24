https://news.day.az/world/1850107.html Испания запросила помощь у ЕС Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС) для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета. Об этом в соцсети X сообщило министерство внутренних дел королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испания запросила помощь у ЕС

В мире, 24 июля 2026 20:19 (UTC +04:00) 760
Испания запросила помощь у ЕС

Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС) для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета. Об этом в соцсети X сообщило министерство внутренних дел королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В МВД Испании отметили, что Греция уже откликнулась на запрос и предложила направить два самолета Canadair CL-415.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

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