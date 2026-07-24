Объявлены результаты приема по Госпрограмме обучения за рубежом

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" обнародованы результаты приема на 2026-2027 учебный год по уровням бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, на 2026-2027 учебный год в рамках Госпрограммы право на обучение за рубежом получили в общей сложности 500 человек, из которых 125 человек - на уровне бакалавриата, 353 человека - магистратуры и 22 человека - докторантуры.

Из числа принятых по Госпрограмме 155 человек будут обучаться в высших учебных заведениях, входящих в топ-10 самых авторитетных университетов мира. Среди выбранных ими университетов фигурируют такие авторитетные высшие учебные заведения, как Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Швейцарский федеральный технологический институт, Гарвардский университет и Йельский университет.

Отметим, что Госпрограмма, поддерживая обучение азербайджанской молодежи в передовых университетах мира, служит развитию человеческого капитала страны и укреплению кадрового потенциала высокой квалификации.