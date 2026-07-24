Спектакль у Следственного Комитета - как соратники Царукяна защищали своего хозяина

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении снова цирковое представление. В главных ролях главарь "Процветающей Армении" Гагик Царукян, его приспешники и близкие. Сегодня стало известно, что олигарха привезли из СИЗО в Следственный Комитет республики для очередного допроса. Естественно, царукяновская свора не могла упустить этот момент, чтобы устроить митинг перед СК и рассказать о полной невиновности арестованного.

Собравшиеся выступили с чередой одиозных заявлений, которые нельзя обойти стороной. К примеру, здесь присутствовали Арман Абовян, Гарник Даниелян, Рубен Мхитарян и другие оппозиционные депутаты.

Абовян изображал из себя крайне удивленного гражданина, который не понимает, почему против Царукяна выдвинуты обвинения.

"Что такого сделал или сказал Гагик Царукян?", - возмущался он.

Прям консьерж Людвиг Аристархович.

Напомним, что Царукяну предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Согласно следственным материалам, в период с 2022 по 2024 год подконтрольная ему группа, заявляя о намерении развивать торгово-экономическое сотрудничество Армении и Ирана, создавала совместные структуры с участием иранских граждан. Среди них упоминается Армяно-иранская торговая палата. По данным правоохранительных органов, действия фигурантов причинили государству ущерб более чем на 21 миллион долларов.

Другой эпизод связан со сделкой по поставке топлива. По версии следствия, Царукян совместно с еще одним лицом организовал хищение 934 тысяч долларов, принадлежавших гражданину Ирана.

Отдельное уголовное производство касается незаконной охоты на диких животных и птиц. Во время обысков в доме бизнесмена обнаружили трех львов и четырех тигров, которых после усыпления перевезли в Ереванский зоопарк. Кроме того, правоохранители изъяли около 190 чучел животных и птиц. Следствие оценивает ущерб, нанесенный окружающей среде, более чем в 81 тысячу долларов.

Но это еще не все. Одно из последних преступлений Царукяна то, что он, наряду с Кочаряном и Карапетяном, пытался подкупить избирателей. Были выделены огромные средства на то, чтобы привести "нужных избирателей" из других стран, которые отдали бы голос за них за денежное вознаграждение. План, правда, провалился, ибо Пашинян быстро вставил палки в колеса махинаторам.

Так что удивляться совсем не стоит, господин Абовян.

Даниелян, тем временем, с умным видом сообщал журналистам, что Армения "превратилась в большой концлагерь".

"Еще несколько месяцев назад я говорил, что цель правящей силы - держать людей с оппозиционными взглядами, оппозиционных и политических деятелей, а также рядовых граждан в атмосфере страха и террора, оказывать на них давление и лишать свободы.

​В этом смысле в Армении царит атмосфера тотального страха, и быть оппозиционером уже является поводом для уголовного преследования", - подчеркнул кочаряновский депутат.

Определенно, обвинения в адрес Царукяна пытаются перетащить в сторону "политических преследований" и выставить его "жертвой обстоятельств", хотя всем все прекрасно понятно, кто такой Царукян, что он делал и что собирался сделать.

В свою очередь, карапетяновский депутатишка Мхитарян попытался перевести вопрос в моральную плоскость, мол ах как нехорошо поступили силовики с "аксакалом".

"Мы увидели, как 70-летнего человека, мецената и предпринимателя, который один стоит в своем доме и не сопротивляется, задерживают подобным образом. Это, честно говоря, даже не смешно, а доходит до полного абсурда", - сказал Мхитарян.

Простите, а Царукян, что мог оказать этому сопротивление? Выйти на лестницу с автоматом, как Тони Монтана из культового фильма "Лицо со шрамом"? И как должны были арестовывать человека, обвиняемого в уйме преступлений? Подать ему лимузин, кофе, включить кондиционер в салоне или махать опахалом по пути в Следственный Комитет?

Определенно, оппозиции предъявить по существу нечего. Были бы доказательства о невиновности Царукяна, их бы уже предъявили. Но нет, в ход, как видим, пошли нотации и критика. Защитнички выставили себя людьми, для которых услужливость перед влиятельным покровителем важнее здравого смысла и собственного достоинства. Взрослые депутаты наперебой унижаются перед олигархом в надежде, что хозяин оценит их старания. Политики из них давно закончились. Осталась шумная группа обслуживающего персонала.