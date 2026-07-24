В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге

В швейцарском кантоне Вале зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В коммуне Фюлли был выявлен случай заболевания, переносимого комарами. Хотя заражение произошло во время поездки за границу, необходимы профилактические меры для сокращения численности популяции комаров и снижения риска передачи инфекции", - говорится в сообщении.

Власти кантона добавили, что в Вале будут проведены профилактические мероприятия по борьбе с тигровым комаром для уничтожения всех его особей. Подобные меры направлены на максимальное сокращение численности насекомого и минимизацию рисков передачи заболевания.