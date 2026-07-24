https://news.day.az/world/1850068.html В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге В швейцарском кантоне Вале зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В коммуне Фюлли был выявлен случай заболевания, переносимого комарами.

В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге

В мире, 24 июля 2026 17:49 (UTC +04:00) 732
В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге

В швейцарском кантоне Вале зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В коммуне Фюлли был выявлен случай заболевания, переносимого комарами. Хотя заражение произошло во время поездки за границу, необходимы профилактические меры для сокращения численности популяции комаров и снижения риска передачи инфекции", - говорится в сообщении.

Власти кантона добавили, что в Вале будут проведены профилактические мероприятия по борьбе с тигровым комаром для уничтожения всех его особей. Подобные меры направлены на максимальное сокращение численности насекомого и минимизацию рисков передачи заболевания.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ШВЕЙЦАРИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Əməkdar artist Adilə Əliyeva Parisdə platin medalla təltif olunub - FOTO 18:21 (UTC+04), Azərbaycanca 21
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 18:18 (UTC+04), Экономика 146
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 18:15 (UTC+04), Экономика 185
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 18:03 (UTC+04), Культура 222
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 1 195
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 17:51 (UTC+04), Политика 286
Обрушение скалы в Каппадокии: есть пострадавшие 17:39 (UTC+04), В мире 344
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 17:25 (UTC+04), Экономика 359
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 374
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 17:22 (UTC+04), Политика 369
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 17:18 (UTC+04), Экономика 390
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 17:15 (UTC+04), Политика 3 794
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 17:02 (UTC+04), Экономика 402
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 16:50 (UTC+04), Спорт 2 900
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 16:48 (UTC+04), Спорт 360
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 16:44 (UTC+04), Экономика 421
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 16:42 (UTC+04), Общество 416
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 16:39 (UTC+04), Экономика 435
Последние подробности о выборах в Израиле 16:38 (UTC+04), В мире 460
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 469
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 430
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 464
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 477
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 398
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 465
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 454
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 523
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 486
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 443
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 486
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 5 388
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 564
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 487
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 505
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 546
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 611
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 578
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 568
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 424
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 7 233
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 554
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 445
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 581
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 4 650
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 591
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 433
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 598
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 636
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 603
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 5 992
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 581
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 681
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 539
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 483
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 627
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 656
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 610
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 676
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 625
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 612
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 616
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 516
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 8 082
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 468
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 490
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 609
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 686
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 546
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 681
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 524
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 652
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 691
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 663
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 657
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 829
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 669
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 663
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 435
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 509
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 769
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 457
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 506
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 830
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 904
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 709
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 7 185
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 715
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 744
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 681
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 474
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 515
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 1 031
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 785
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 761
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 695
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 584
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 713
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 141
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 545
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 726
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 746
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 452
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 17 158
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 790
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 820
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 815
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 791
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 8 967
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 799
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 853
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 949
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 106
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 685
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 609
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 991
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 631
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 718
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 139
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 1 023
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 117
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 700
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 721
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 874
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 641
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 785
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 1 038
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 648
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 634
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 913
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 072
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 121
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 064
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 140
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 403
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 095
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 077
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 123
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 172
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 187
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 765
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 212
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 886
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 480
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 155
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 189
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 433
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 971
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 184
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 729
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 743
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 091
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 113
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 710
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 701
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 059
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 192
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 127
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 127
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 213
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 681
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 315
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 098
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 690
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 702
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 617
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 140
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 708
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 240
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 132
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 634
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 636
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 131
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 102
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 078
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 111
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 874
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 346
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 078
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 679
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 668
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 063
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 157
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 122
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 661
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 1 078
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 720
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 657
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 1 151
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 143
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 579
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 960
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 733
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 371
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 116
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 725
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 369
Еще новости