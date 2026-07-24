https://news.day.az/politics/1850104.html Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение - ФОТО 24 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение - ФОТО

Политика, 24 июля 2026 19:08 (UTC +04:00) 1 018
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение

24 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Судебное заседание продолжилось выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение.

Начальник отдела Управления по поддержанию гособвинения Генпрокуратуры А. Аббаслы довел до внимания суда многочисленные факты преступлений, совершенных вооруженными силами Армении во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

Ссылаясь на доказательства роли обвиняемого Араика Арутюняна в преступном сообществе, созданном и покровительствуемом Арменией, он заявил о необоснованности его апелляционной жалобы.

Прокурор отдела Управления по поддержанию гособвинения Генпрокуратуры А. Алекберов представил собранные доказательства по многочисленным преступлениям, совершенным на суверенных территориях Азербайджана, которые были ранее оккупированы Арменией.

Он также довел до внимания суда конкретные доказательства преступной деятельности Бако Саакяна, указав на необоснованность апелляционной жалобы обвиняемого.

Прокурор отдела Управления по поддержанию гособвинения Севиндж Гасымова, ссылаясь на доказательства по преступлениям, в которых обвиняется Аркадий Гукасян, заявила о необоснованности его апелляционной жалобы.

Поддерживающие гособвинение прокуроры отметили, что в суде первой инстанции все доказательства по уголовному делу были исследованы всесторонне, полно и объективно. Отраженные в материалах дела обстоятельства нашли свое подтверждение показаниями потерпевших лиц и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами, документами, протоколами осмотра места происшествия и другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Сторона обвинения в выступлениях озвучила аргументы, заявив о необоснованности апелляционных жалоб обвиняемых лиц.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
  • Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение
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#БАКИНСКИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
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Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 229
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 244
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 780
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Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 909
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 495
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 169
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 244
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 447
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 986
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 241
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 747
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 756
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 105
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 167
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Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 715
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 115
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 248
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 202
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 184
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Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 692
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В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 702
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 715
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В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 156
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“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 131
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