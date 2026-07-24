У берегов Румынии взорвался сухогруз с углем

Ночью 24 июля на торговом судне Christiana B, в 22 морских милях к юго-востоку от румынского порта Сфынту-Георге, произошла авария. Экипаж запросил помощь, об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что сухогруз перевозил уголь из США на Украину и шел под флагом Либерии. На место ЧП отправились два румынских спасательных судна и вертолет. Капитан судна позднее отменил запрос об эвакуации экипажа и сообщил, что в результате происшествия никто из моряков не пострадал.

По информации румынских СМИ, в настоящее время Christiana B стоит на якоре у территориальных вод Румынии, под постоянным контролем Центра координации морского спасения (MRCC) Румынии.

Предварительно, происшествие на сухогрузе произошло после удара морского дрона или взрыва мины.