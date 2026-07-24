https://news.day.az/society/1850082.html В Азербайджане опубликованы результаты экзаменов в докторантуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру, а также экзаменов на степень доктора философии.

В Азербайджане опубликованы результаты экзаменов в докторантуру

Общество, 24 июля 2026 17:43 (UTC +04:00) 946
В Азербайджане опубликованы результаты экзаменов в докторантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру, а также экзаменов на степень доктора философии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, 25 июня 2026 года состоялись вступительный экзамен по иностранному языку для поступающих в докторантуру и диссертантуру, а также экзамены на степень доктора философии по иностранному языку. Кроме того, 16 июня был проведен экзамен по азербайджанскому языку на степень доктора философии для иностранных граждан и лиц без гражданства.

17-19 июня была организована проверка разговорных навыков кандидатов и соискателей.

Участники вступительного экзамена по иностранному языку для поступления в докторантуру и диссертантуру могут ознакомиться с результатами здесь, а участники экзамена на степень доктора философии по иностранному языку - здесь.

Всего в экзаменах приняли участие 2243 кандидата и соискателя, из которых 1864 человека сдавали вступительный экзамен в докторантуру, 378 человек - экзамен на степень доктора философии по иностранному языку, а 1 человек - экзамен по азербайджанскому языку. На экзамены не явились 73 человека.

По итогам вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру 1174 кандидата выполнили установленные требования и были допущены к экзамену по философии.

Еще 109 человек выполнили требования для успешной сдачи экзамена на степень доктора философии по иностранному языку.

Также установленным требованиям экзамена по азербайджанскому языку на степень доктора философии соответствовал один иностранный соискатель.

Кандидаты, набравшие 25 и более баллов на вступительном экзамене по иностранному языку (а также на экзамене по азербайджанскому языку на степень доктора философии), при условии получения не менее 2 баллов по каждому блоку, считаются выполнившими требования экзамена.

При этом кандидаты, набравшие 30 и более баллов на вступительном экзамене, освобождаются от сдачи экзамена на степень доктора философии по иностранному языку, если представят диссертацию на предварительное обсуждение в течение пяти лет со дня сдачи экзамена.

Для получения положительной оценки на экзамене на степень доктора философии по иностранному языку необходимо набрать не менее 30 баллов (при условии получения не менее 2 баллов по каждому блоку).

Для рассмотрения обращений по результатам экзаменов ГЭЦ с 27 июля организует процесс апелляции по телефону.

Желающие обжаловать результаты вступительного экзамена в докторантуру и диссертуру могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ, с 10:00 25 июля до 17:00 26 июля.

Кандидаты, намеренные обжаловать результаты экзамена на степень доктора философии по иностранному языку, могут в тот же период - с 10:00 25 июля до 17:00 26 июля - направить письменное обращение по вопросам содержания экзамена на электронную почту [email protected].

Кандидаты, не прошедшие регистрацию в указанные сроки, впоследствии подать апелляцию не смогут.

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