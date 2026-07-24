https://news.day.az/world/1849934.html В Китае придумали новый способ тушения пожаров с дронами - ВИДЕО Китайцы показали пожарную машину для тушения лесных возгораний водяными бомбами с дронов. Как передает Day.Az, авто несёт на борту сразу 10 коптеров. Они могут быстро добраться до точки, когда важна оперативность, а другую технику перебрасывать слишком долго.
В Китае придумали новый способ тушения пожаров с дронами - ВИДЕО
Китайцы показали пожарную машину для тушения лесных возгораний водяными бомбами с дронов.
Как передает Day.Az, авто несёт на борту сразу 10 коптеров.
Они могут быстро добраться до точки, когда важна оперативность, а другую технику перебрасывать слишком долго.
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