https://news.day.az/world/1849934.html

В Китае придумали новый способ тушения пожаров с дронами - ВИДЕО

Китайцы показали пожарную машину для тушения лесных возгораний водяными бомбами с дронов. Как передает Day.Az, авто несёт на борту сразу 10 коптеров. Они могут быстро добраться до точки, когда важна оперативность, а другую технику перебрасывать слишком долго.