https://news.day.az/sport/1850094.html Экс-форвард "Зиря" продолжит карьеру в Германии Бывший нападающий футбольного клуба "Зиря" Лерой Микелс определился с новым местом продолжения карьеры. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний футболист сборной Руанды перешел в немецкий "Вальдхоф Мангейм", выступающий в третьем дивизионе страны. Микелс покинул "Зиря" после завершения минувшего сезона.
Экс-форвард "Зиря" продолжит карьеру в Германии
Бывший нападающий футбольного клуба "Зиря" Лерой Микелс определился с новым местом продолжения карьеры.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний футболист сборной Руанды перешел в немецкий "Вальдхоф Мангейм", выступающий в третьем дивизионе страны.
Микелс покинул "Зиря" после завершения минувшего сезона. В составе бакинского клуба он выступал на позиции форварда и входил в число легионеров команды.
До перехода в "Зиря" нападающий также играл в чемпионате Азербайджана за "Шамахы".
"Вальдхоф Мангейм" представляет одноименный город и выступает в третьей по силе лиге Германии.
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