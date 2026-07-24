Бахрейн и Кувейт впервые нанесли авиаудары по Ирану - СМИ

Бахрейн и Кувейт впервые приняли участие в прямых ударах по территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в начале месяца их истребители атаковали ряд военных объектов, включая склады с беспилотниками и ракетами.

Как утверждается, ОАЭ обеспечили разведывательную поддержку, предоставили информацию о целях и воздушное прикрытие, что может свидетельствовать о формировании более тесного военного взаимодействия арабских государств против Ирана.

По информации WSJ, страны Персидского залива все больше склоняются к необходимости открытого противостояния Тегерану. На этом фоне Кувейт и Иордания также заявили о готовности отвечать на возможные атаки со стороны Ирана.

Газета отмечает, что продолжающийся конфликт уже серьезно ударил по экономике региона: экспорт нефти осложнен из-за контроля Ираном Ормузского пролива, туристическая отрасль практически остановилась, а инвестиционная активность остается под давлением.