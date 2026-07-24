Трамп заявил, что Россия и Китай не поставляют оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не оказывают военной поддержки Ирану, отметив, что доверяет соответствующим заверениям лидеров двух стран.

Как передает Day.Az, в своей социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заверили его в отсутствии планов поставлять оружие Тегерану.

"Учитывая наши отношения, я верю на слово Си Цзиньпину. Аналогично, президент Путин сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану", - написал американский лидер.

Трамп также отметил, что США, по его словам, поставляют вооружение не напрямую Украине, а странам НАТО, которые оплачивают его в полном объеме. При этом он заявил, что не знает, как именно союзники впоследствии распределяют это оружие.

Кроме того, президент США подчеркнул, что возможное участие Москвы и Пекина в конфликте вокруг Ирана "не отвечало бы их интересам".