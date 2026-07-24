https://news.day.az/sport/1850130.html Пирло официально возглавил сборную Италии по футболу Андреа Пирло официально назначен главным тренером сборной Италии по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz. Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт, рассчитанный до 2030 года. Отмечается, что годовая зарплата специалиста составит 1,5 млн евро.
Пирло официально возглавил сборную Италии по футболу
Андреа Пирло официально назначен главным тренером сборной Италии по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт, рассчитанный до 2030 года. Отмечается, что годовая зарплата специалиста составит 1,5 млн евро.
До назначения Пирло главными претендентами на этот пост считались испанский специалист Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти, однако оба тренера отказались от этого предложения.
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