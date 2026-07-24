Вниманию владельцев китайских автомобилей

В Азербайджане в последние дни зафиксирован рост цен на запчасти для автомобилей китайского производства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, стоимость некоторых комплектующих за короткое время выросла более чем в два раза. Продавцы связывают это прежде всего с дефицитом продукции на рынке.

По словам специалиста по ремонту китайских автомобилей и продаже запчастей Турала Рахманлы, негативное влияние на поставки оказала ситуация вокруг Ормузского пролива. В результате возникли задержки с доставкой комплектующих, что привело к их удорожанию.

Он отметил, что из-за ограничений на привычных транспортных маршрутах импортерам приходится использовать альтернативные и более протяженные пути доставки. Это увеличивает логистические расходы, которые в итоге отражаются на конечной стоимости продукции.

Эксперты также указывают, что росту цен способствует сокращение запасов на складах при сохраняющемся высоком спросе.

Подорожание затронуло не только новые детали. По словам продавцов, стоимость бывших в употреблении запчастей также выросла примерно на 15-20% по сравнению с предыдущим периодом.