https://news.day.az/world/1849919.html В Турции кот разгромил ветеринарную - ВИДЕО В Турции попытка просто осмотреть кота закончилась полным разгромом кабинета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Турции кот разгромил ветеринарную - ВИДЕО
В Турции попытка просто осмотреть кота закончилась полным разгромом кабинета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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