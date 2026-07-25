Трамп пообещал ЕС последствия за штраф Google

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Евросоюза оштрафовать американскую компанию Google на 890 миллионов евро и предупредил Брюссель о возможных ответных мерах.

Как передает Day.Az, на своей странице в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что ЕС "заплатит очень высокую цену" за, по его мнению, незаконные и неэтичные действия.

"Все эти меры будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, против Европейского союза в кратчайшие возможные сроки будут введены существенные пошлины. Продолжение следует!" - написал он.

По словам Трампа, общий объем штрафов, наложенных Евросоюзом на Google, уже превысил 18 миллиардов долларов. Он также напомнил о санкциях в отношении Apple и Amazon на сумму 15 миллиардов и 2,5 миллиарда долларов соответственно, назвав подобные решения проявлением дискриминационной политики в отношении американских компаний.