Число убийств в США в этом году может упасть до исторически низкого уровня.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, об этом говорится в отчете Совета по уголовному правосудию.

Согласно данным, уровень убийств в американских городах снизился на 18% по сравнению с прошлым годом, а количество угонов автомобилей сократилось на 47%. Снижение уровня насильственных преступлений последовало за всплеском в период пандемии.

По четырем категориям преступлений (убийствам, насильственным угонам автомобилей, квартирным кражам и кражам транспортных средств) показатели снизились более чем на 50% по сравнению с максимальными значениями последних 9 лет.

Вместе с тем, в отдельных городах ситуация ухудшилась. Так, по сравнению с первой половиной 2025 г. число убийств выросло в Норфолке - на 64%, в Сан-Франциско - на 55%, в Далласе - на 30%, в Солт-Лейк-Сити - на 20%.

Авторы доклада отмечают, что все больше американских городов внедряют программы профилактики преступности и предотвращения насилия. Кроме того, правоохранительные органы активнее используют системы видеонаблюдения, распознавание лиц и автомобильных номеров, а также ИИ, что позволяет быстрее расследовать многие виды преступлений.