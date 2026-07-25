https://news.day.az/world/1849917.html

В Китае решили разнообразить уроки математики - ВИДЕО

В Китае решили разнообразить уроки математики. Как передает Day.Az, на конференции по ИИ в Шанхае компания представила доску на базе искусственного интеллекта, которая преобразует написанные от руки уравнения в живые графики, а простые наброски - в интерактивные 3D-модели.