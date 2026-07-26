https://news.day.az/world/1850329.html Война двух проливов: как хуситы превращают Саудовскую Аравию в заложника большой войны - АНАЛИЗ от Baku Network На сайте Baku Network опубликована статья о ситуации вокруг Ормузского пролива. Угроза перекрыть Баб-эль-Мандеб создает для Эр-Рияда опасную ловушку: путь, который должен был спасти саудовскую нефть от блокады Ормузского пролива, сам оказался под прицелом ракет и беспилотников.

Война двух проливов: как хуситы превращают Саудовскую Аравию в заложника большой войны - АНАЛИЗ от Baku Network

В мире, 26 июля 2026 20:45 (UTC +04:00) 7 234
Война двух проливов: как хуситы превращают Саудовскую Аравию в заложника большой войны

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network.

На сайте Baku Network опубликована статья о ситуации вокруг Ормузского пролива.

Угроза перекрыть Баб-эль-Мандеб создает для Эр-Рияда опасную ловушку: путь, который должен был спасти саудовскую нефть от блокады Ормузского пролива, сам оказался под прицелом ракет и беспилотников.

Еще неделю назад новый виток конфликта в Йемене можно было принять за локальную перестрелку на периферии большой ближневосточной войны. Теперь это уже невозможно. Ракетный удар хуситов по югу Саудовской Аравии, угроза атаковать суда, работающие с саудовскими портами, и фактическое начало кампании устрашения в Красном море превратили Йемен из второстепенного фронта в один из ключевых узлов глобального кризиса.

Главная интрига заключается не в том, способны ли хуситы физически запереть Баб-эль-Мандебский пролив. Для этого у них нет ни полноценного флота, ни контроля над обоими берегами, ни возможности установить классическую морскую блокаду. Их реальная сила в другом: они умеют сделать судоходство настолько опасным и дорогим, что страховые компании, судовладельцы и капитаны начнут закрывать пролив собственными решениями.

Именно это уже происходит. После предупреждений хуситов два танкера с саудовской нефтью, предназначенной для Китая и Индии, развернулись в Красном море и направились к Суэцкому каналу, отказавшись идти на юг через Баб-эль-Мандеб. Часть судов стала отключать транспондеры. Так выглядит современная блокада: не цепь военных кораблей поперек пролива, а электронное письмо с угрозой, несколько ракет на стартовых позициях и резкий рост цены риска.

Ракеты по Абхе: перемирие закончилось не там, где его искали

13 июля хуситы объявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абхи на юге Саудовской Аравии. Саудовская сторона сообщила о перехвате ракет, направленных в южные районы королевства. Это стало первой заявленной атакой хуситов на Саудовскую Аравию после неформального перемирия, установившегося весной 2022 года.

Однако принципиально важно отделить подтвержденные факты от пропагандистской версии. Хуситы заявили, что действовали в ответ на саудовскую бомбардировку аэропорта Саны. Между тем министерство обороны международно признанного правительства Йемена сообщило, что именно его силы нанесли удар по взлетно-посадочной полосе, пытаясь не допустить посадки иранского самолета. Эр-Рияд поддерживает это правительство, но прямое участие саудовской авиации в ударе публично подтверждено не было. Поэтому формула о "саудовской бомбардировке" остается обвинением хуситов, а не установленным фактом.

Эта деталь меняет политический смысл эпизода. Хуситы использовали удар по аэропорту не просто как повод для ответной акции. Они фактически возложили на Саудовскую Аравию ответственность за любое действие ее йеменских союзников. Иными словами, Эр-Рияду предъявлена новая доктрина коллективной ответственности: если силы международно признанного правительства атакуют хуситов, ответ может последовать по саудовским аэропортам, портам и нефтяным объектам.

Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси сформулировал эту логику предельно ясно: аэропорт за аэропорт, порт за порт. Он предупредил, что саудовские нефтяные и стратегические объекты окажутся под ударом в случае дальнейшей эскалации. Это не риторическая импровизация. Хуситы уже доказали, что способны поражать объекты на территории королевства, а саудовское руководство помнит цену даже одного успешного прорыва противовоздушной обороны.

В марте 2022 года удар по распределительному нефтяному терминалу Saudi Aramco в Джидде вызвал пожар в двух резервуарах. Еще более тяжелым предупреждением остается атака 14 сентября 2019 года на объекты в Абкайке и Хурайсе, временно остановившая добычу 5,7 миллиона баррелей в сутки. Хуситы тогда взяли ответственность на себя, хотя США, Саудовская Аравия и ряд европейских стран возложили ее на Иран. Для нынешнего кризиса спор об авторстве вторичен. Главное состоит в том, что связка иранских технологий, разведки, ракет и региональных партнеров способна наносить удар по самому сердцу саудовской нефтяной системы.

Блокада без флота: как страх закрывает пролив лучше мин

20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и предупредили судоходные компании, что корабли, загружающие или выгружающие саудовскую нефть, могут стать целями. Это расширило конфликт сразу в трех измерениях.

Во-первых, объектом угрозы названы уже не только суда, связанные с Израилем, США или Великобританией. Под удар может попасть весь коммерческий трафик, обслуживающий саудовские порты. Во-вторых, география давления смещается от южной части Красного моря к портовой инфраструктуре самого королевства. В-третьих, хуситы связывают йеменский фронт с американо-иранской войной, превращая Саудовскую Аравию в уязвимого участника конфликта независимо от того, стремится ли Эр-Рияд вступать в него напрямую.

Юридически заявление хуситов о блокаде почти ничего не значит. Военная блокада требует эффективного контроля, уведомления, способности системно пресекать доступ к побережью и соблюдения норм международного гуманитарного права. Ничего подобного движение обеспечить не может. Но рынку не нужна юридически безупречная блокада. Ему достаточно вероятности попадания ракеты в танкер стоимостью десятки миллионов долларов, риска гибели экипажа, разлива нефти и закрытия порта на несколько дней.

Хуситы используют не морскую мощь, а экономику страха. Их ракеты, беспилотники, безэкипажные катера, морские мины и береговые средства наблюдения создают асимметричную модель сдерживания. Один дешевый ударный аппарат вынуждает судовладельца учитывать возможную потерю корабля и груза, страховщика - поднимать премию, а фрахтователя - выбирать между опасным коротким маршрутом и дорогим обходом Африки.

Предыдущая кампания показала, что угроза не является пустой. В 2023-2025 годах хуситы атаковали более ста коммерческих судов. В июле 2025 года были потоплены два торговых корабля, погибли четыре моряка. В августе того же года движение атаковало судно, связанное с Израилем, у побережья Янбу, а в сентябре ракета поразила нидерландское грузовое судно в Аденском заливе, убив одного члена экипажа. После прекращения огня в Газе в октябре 2025 года атаки на коммерческие суда прекратились, но ударный потенциал сохранился.

Поэтому хуситам не требуется ежедневно топить танкеры. Достаточно нескольких демонстративных атак, чтобы судоходные компании начали действовать так, будто пролив уже закрыт. Два развернувшихся саудовских танкера важнее десятка воинственных заявлений: рынок получил первое материальное доказательство того, что угроза влияет на маршруты.

Нефтяной обход Ормуза ведет прямо под хуситские ракеты

Саудовская Аравия десятилетиями строила систему, которая должна была уменьшить зависимость от Ормузского пролива. Ее центральный элемент - нефтепровод Восток-Запад, соединяющий месторождения и перерабатывающие центры на востоке королевства с портом Янбу на Красном море. Общая пропускная способность этой системы достигает 7 миллионов баррелей в сутки, но для экспорта доступно около 5 миллионов: остальной объем необходим внутреннему рынку и саудовским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Эта инфраструктура должна была стать стратегической страховкой на случай кризиса в Ормузе. Когда движение через пролив резко сократилось из-за американо-иранской войны, Саудовская Аравия и ОАЭ оказались единственными крупными производителями региона, способными перенаправлять значительные объемы нефти в обход главного узкого места Персидского залива. ОАЭ используют трубопровод к Фуджейре, Саудовская Аравия - маршрут к Янбу.

Но география сыграла злую шутку. Нефть, спасенная от Ормуза, все равно должна пройти через Красное море и Баб-эль-Мандеб, если направляется в Азию. Янбу позволяет вывести сырье к западному побережью королевства, однако не отменяет зависимости от второго пролива. В результате хуситы получили возможность атаковать не основной источник добычи, а запасной путь экспорта, на который Эр-Рияд рассчитывает в момент крупнейшего кризиса.

Это превращает два пролива в единую систему давления. Иран сдерживает судоходство в Ормузе, а хуситы угрожают Баб-эль-Мандебу. Даже если между Тегераном и Саной нет ежедневного оперативного управления, стратегический эффект выглядит согласованным: альтернативный маршрут перестает быть альтернативой.

По данным Управления энергетической информации США, в первом квартале 2026 года через Ормуз проходило около 14,6 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки против более 20 миллионов в предыдущие годы. Через Баб-эль-Мандеб в тот же период проходило около 5,4 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения: в 2023 году поток через Баб-эль-Мандеб достигал 9,3 миллиона баррелей, после чего атаки хуситов заставили значительную часть судов уйти к мысу Доброй Надежды.

Эти цифры показывают, почему неверно механически складывать доли двух проливов и объявлять, что хуситы способны одномоментно остановить четверть мировой нефтяной торговли. Часть потоков пересекается, часть уже перенаправлена, а часть может быть компенсирована запасами и трубопроводами. Но для рынка решающее значение имеет не арифметика физически потерянных баррелей, а вероятность одновременного сбоя двух маршрутов. Именно коррелированный риск - когда один кризис усиливает другой - создает ценовой шок.

Красное море становится налогом на мировую торговлю

Закрытие Баб-эль-Мандеба не означает полную остановку торговли между Азией и Европой. Суда могут идти вокруг мыса Доброй Надежды. Но этот обход добавляет тысячи морских миль, примерно две недели пути для части маршрутов, увеличивает расход топлива, потребность во флоте, стоимость экипажей, страхование и выбросы. В первой половине 2025 года вокруг мыса уже проходило около 9,1 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что было значительно выше довоенного уровня.

Для нефтяного рынка последствия возникают по цепочке. Удлиняется оборот танкера - значит, то же количество судов может выполнить меньше рейсов. Сокращается доступная тоннажная емкость - растут ставки фрахта. Повышается страховая премия - дорожает каждый баррель. Компании наращивают запасы на случай задержек - усиливается краткосрочный спрос. Спекулятивный капитал добавляет геополитическую надбавку - цена отрывается от текущего баланса добычи и потребления.

Для контейнерной торговли эффект еще шире. Через Суэцкий канал обычно проходит около 12-15 процентов мировой торговли. Баб-эль-Мандеб является южными воротами этого маршрута. Когда перевозчики уходят вокруг Африки, дорожают не только нефть и газ, но и промышленные компоненты, электроника, автомобили, химическая продукция, продовольствие. Сбиваются графики поставок, возникают дефициты контейнеров, компании увеличивают оборотный капитал, а производители снова сталкиваются с проблемой, которую считали пережитком пандемии: товар произведен, но прибывает слишком поздно и слишком дорого.

Особенно уязвима Европа. Для нее Красное море - кратчайшая артерия к азиатским производственным центрам и источникам энергии в Персидском заливе. Азиатские покупатели саудовской нефти также оказываются в сложном положении: груз, отправленный из Янбу, должен либо рискнуть пройти мимо Йемена, либо двинуться на север через Суэц и затем обогнуть Европу и Африку, что экономически абсурдно для поставки в Китай или Индию. Именно поэтому развернувшиеся танкеры стали символом кризиса: они оказались внутри географической ловушки, где каждый выход ведет к дополнительным расходам.

Хуситы понимают эту уязвимость. Их цель необязательно состоит в полном прекращении движения. Рациональнее поддерживать управляемый уровень угрозы, при котором суда продолжают идти, но каждый рейс становится дороже, а политическое давление на Саудовскую Аравию и США накапливается ежедневно.

Саудовская дилемма: ответить нельзя промолчать

Для саудовского руководства новая эскалация опасна не только нефтяными потерями. Она бьет по центральной идее саудовской стратегии последних лет: превратить королевство из государства постоянной войны в центр инвестиций, логистики, туризма, технологий и крупных международных проектов.

После тяжелой кампании в Йемене Эр-Рияд стремился выйти из конфликта. Военное вмешательство, начатое в марте 2015 года, не уничтожило хуситов и не восстановило власть правительства над всей страной. Напротив, движение укрепилось, накопило ракетный арсенал и превратилось в регионального игрока. Неформальное перемирие 2022 года позволило Саудовской Аравии снизить риск ударов по городам и инфраструктуре, а переговоры должны были подготовить политическую дорожную карту.

Теперь у Эр-Рияда три плохих варианта.

Первый - нанести масштабные удары по хуситам. Это продемонстрирует решимость, но почти наверняка приведет к новой ракетной кампании против аэропортов, портов, электростанций и объектов Saudi Aramco. Саудовская противовоздушная оборона способна перехватить значительную часть целей, но ей необходимо защищать огромную территорию. Хуситам достаточно единичного успешного попадания, чтобы вызвать экономический и репутационный эффект.

Второй - ограничиться дипломатическими предупреждениями. Тогда хуситы могут решить, что королевство боится эскалации и готово терпеть постепенное расширение их требований. Слабый ответ повысит цену будущего соглашения и ударит по союзникам Эр-Рияда внутри Йемена.

Третий - попытаться отделить действия международно признанного правительства Йемена от собственной политики и потребовать от партнеров сдержанности. Но это выявит другую проблему: Саудовская Аравия финансирует и поддерживает силы, которые не всегда полностью контролирует, тогда как хуситы считают Эр-Рияд конечным гарантом и конечной целью.

Ситуацию осложняет раздробленность антихуситского лагеря. Президентский руководящий совет, созданный в апреле 2022 года после передачи ему полномочий президентом Абд Раббу Мансуром Хади, остается зависимым от саудовской помощи. Южный переходный совет, долгое время поддерживавшийся ОАЭ, в конце 2025 года резко расширил контроль на юге, а затем его делегация в Эр-Рияде объявила о роспуске движения. Однако сторонники ЮПС в Адене оспорили это решение, и говорить о полном исчезновении южного сепаратизма нельзя.

Для Эр-Рияда это означает, что новая война с хуситами начнется без единого и надежного йеменского партнера. Южные сепаратисты, сторонники единого Йемена, племенные формирования, партия "Ислах" и силы, связанные с ОАЭ, преследуют разные цели. Военная коалиция существует на карте, но политически она расколота.

Хуситы сильны снаружи и уязвимы изнутри

Парадокс движения "Ансар Аллах" состоит в том, что его региональная мощь намного превосходит экономическую устойчивость контролируемой им территории. Хуситы удерживают Сану и северо-запад страны, где проживает примерно 60-65 процентов населения Йемена. Они создали собственную администрацию, силовые структуры, налоговую систему, органы мобилизации и пропаганды. Но основные нефтегазовые районы находятся вне их контроля.

Это делает хуситскую модель власти структурно дефицитной. Движение способно производить и получать оружие, содержать силовой аппарат и мобилизовывать население, но не может обеспечить устойчивую экономику. Зарплаты бюджетникам выплачиваются нерегулярно, базовые услуги деградируют, частный сектор работает под давлением сборов и ограничений, а гуманитарная система зависит от внешнего финансирования.

К марту 2026 года более 18 миллионов жителей Йемена сталкивались с острой нехваткой продовольствия, свыше 2 миллионов детей младше пяти лет страдали от острого недоедания, а около 40 процентов медицинских учреждений работали лишь частично или были закрыты. План ООН требовал 2,16 миллиарда долларов для помощи 12 миллионам человек.

Порт Ходейда остается жизненно важным каналом поставок продовольствия, топлива и гуманитарной помощи на север. Но он одновременно используется хуситами как экономический ресурс и военный узел, поэтому неоднократно становился целью израильских ударов. Повреждение порта, электростанций и аэропорта Саны ухудшает положение гражданского населения, однако не обязательно немедленно лишает движение ракетного потенциала. В этом и состоит жестокая логика войны: инфраструктура, необходимая миллионам людей, разрушается быстрее, чем подпольная военная сеть.

Израиль уже продемонстрировал способность поражать высшее административное руководство хуситов. В августе 2025 года удар по Сане убил премьер-министра хуситского правительства Ахмеда Галеба ар-Рахви и нескольких министров. Но сам лидер движения, военное командование и ключевые ракетные структуры сохранились. Ликвидация чиновников нанесла удар по аппарату управления, однако не обезглавила "Ансар Аллах".

Поэтому утверждение, будто Израиль уничтожил почти все руководство хуситов, преувеличено. Были убиты важные фигуры, но движение сохранило способность наносить удары, мобилизовывать сторонников и принимать стратегические решения. Более того, внешняя атака позволяет ему подавлять внутреннее недовольство под лозунгом сопротивления иностранной агрессии.

Иранский приказ или собственная игра Саны

Называть хуситов простым иранским подразделением удобно, но аналитически недостаточно. Тегеран десятилетиями помогал движению технологиями, оружием, подготовкой, разведывательной информацией и политической поддержкой. Без иранской помощи хуситы вряд ли создали бы столь разнообразный арсенал баллистических и крылатых ракет, ударных беспилотников и противокорабельных средств.

Но зависимость не означает полного подчинения. "Ансар Аллах" имеет собственную социальную базу, племенную структуру, идеологию, историю войн с центральной властью и самостоятельные интересы. Движение ведет переговоры с Саудовской Аравией не только от имени Ирана, но и ради собственного признания, доступа к ресурсам, снятия ограничений и закрепления власти над севером Йемена.

Именно поэтому решение о полномасштабной кампании в Красном море для хуситов не является автоматическим. Вступая в большую войну на стороне Тегерана, они рискуют сорвать потенциальное соглашение с Эр-Риядом, спровоцировать новые удары США и Израиля, потерять портовую инфраструктуру и открыть противникам возможность наступления внутри Йемена.

С другой стороны, отказ поддержать Иран в момент прямой войны ослабит главный источник их военной мощи и ударит по образу движения как части регионального "фронта сопротивления". Кроме того, угроза Саудовской Аравии дает хуситам возможность повысить собственную переговорную цену. Они могут предложить деэскалацию в обмен на экономические уступки, доступ к аэропорту Саны, смягчение ограничений на порты, выплату зарплат и фактическое политическое признание.

Поэтому нынешняя кампания может быть одновременно и иранской стратегией, и самостоятельным хуситским торгом. Тегеран получает второй рычаг против мировой торговли. Хуситы получают шанс принудить Эр-Рияд к соглашению на более выгодных условиях. Эти интересы совпадают, но не идентичны.

Вашингтонский фронт проходит через бензоколонку

Угроза Баб-эль-Мандебу имеет прямое внутриполитическое измерение в США. Федеральные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября 2026 года. Республиканцы контролируют обе палаты, но большинство в Палате представителей остается крайне узким, а демократы рассчитывают вернуть контроль как минимум над нижней палатой.

Для президента США Трампа опасность состоит в том, что война, задуманная как демонстрация американской силы, превращается в затяжной конфликт с растущей ценой. Американский избиратель может поддерживать жесткую риторику против Ирана, но значительно хуже воспринимает постоянные расходы, гибель военнослужащих и рост стоимости топлива.

На неделе, завершившейся 20 июля, средняя цена бензина всех сортов в США поднялась до 4,131 доллара за галлон против 3,987 доллара неделей ранее. Brent 21 июля превысила 91 доллар за баррель. Эти цифры еще не означают экономической катастрофы, но политически важна скорость изменения. Избиратель оценивает не сложную структуру нефтяного рынка, а сумму на табло бензоколонки.

Если одновременно нарушено движение через Ормуз и растет угроза в Красном море, Белый дом сталкивается с неприятной дилеммой. Для снижения цен необходимо успокоить рынки и восстановить судоходство. Но для этого придется либо быстро завершить войну с Ираном, либо расширить военные действия против хуситов, либо убедить Саудовскую Аравию пойти на уступки движению, которое Вашингтон считает террористическим.

Каждый вариант политически токсичен. Переговоры могут выглядеть как отступление. Новая операция в Йемене потребует денег, сил противовоздушной обороны, кораблей и авиации, не гарантируя прекращения атак. Давление на Эр-Рияд ради сделки с хуситами подорвет доверие саудовского руководства к США.

Хуситы не способны определить исход американских выборов самостоятельно. Но в условиях узкой партийной борьбы они могут усилить уже существующее недовольство. Несколько недель дорогой нефти, перебои в поставках и новые потери способны превратить далекий пролив у берегов Йемена в фактор голосования в Пенсильвании, Мичигане или Аризоне.

Три сценария: шантаж, двойная блокада или новая йеменская война

Первый и пока наиболее вероятный сценарий - управляемая эскалация. Хуситы продолжат угрожать саудовским портам, периодически запускать ракеты и беспилотники, рассылать предупреждения судоходным компаниям и добиваться роста страховых ставок. При этом они постараются не допустить массовой гибели людей и полного закрытия пролива, чтобы сохранить пространство для сделки. Саудовская Аравия ограничится перехватами, точечными ответами и закулисными переговорами.

Такой сценарий выгоден хуситам: минимальными средствами они получают максимальный политический эффект. Он приемлем и для Ирана, поскольку держит мировой нефтяной рынок в напряжении без обязательного втягивания Тегерана в прямую защиту союзника. Но он крайне опасен своей нестабильностью. Ошибка наведения, попадание в пассажирский объект или гибель большого числа моряков способны разрушить контроль над эскалацией.

Второй сценарий - согласованная кампания двух проливов. Иран усиливает давление в Ормузе, а хуситы переходят от угроз к систематическим атакам на суда, связанные с Саудовской Аравией. Целью становится не физическое закрытие всех маршрутов, а резкое сокращение трафика, рост страховых премий и нефтяных цен, создание дефицита танкеров и политическое давление на США.

Этот вариант нанесет наибольший ущерб мировой экономике. Он заставит Вашингтон и союзников развернуть крупную морскую операцию, расширить удары по Йемену и прикрывать саудовскую инфраструктуру. Но даже мощная коалиция не сможет гарантировать абсолютную безопасность сотен судов и тысяч километров побережья. Защита всегда дороже нападения, особенно когда противник использует мобильные пусковые установки и дешевые беспилотники.

Третий сценарий - возвращение к полномасштабной войне в Йемене. Саудовская Аравия и международно признанное правительство решают, что угрозу невозможно нейтрализовать соглашением, и пытаются ослабить хуситов военным путем. США и Израиль наносят удары по ракетным складам, портам, командным центрам и руководству движения. Антихуситские силы пробуют изменить линию фронта.

Однако этот путь повторяет фундаментальную ошибку кампании 2015 года: предположение, что превосходство в воздухе автоматически преобразуется в политическую победу на земле. Хуситы умеют переживать бомбардировки, рассредоточивать силы и превращать разрушение гражданской инфраструктуры в мобилизационный ресурс. Новая война может уничтожить оставшиеся элементы йеменской экономики, но не гарантирует ликвидации движения.

Существует и четвертый, менее заметный сценарий - большая сделка. Саудовская Аравия соглашается на пакет экономических и политических мер, хуситы прекращают атаки на королевство и судоходство, а Иран использует деэскалацию как часть переговоров с США. Такой вариант рационален, но требует доверия, которого почти нет. Кроме того, любая договоренность, закрепляющая власть хуситов на севере, встретит сопротивление их йеменских противников и может фактически узаконить раздел страны.

Главная мишень - не танкер, а уверенность

Хуситская угроза Баб-эль-Мандебу показывает, как изменилась природа силы на Ближнем Востоке. Небольшое по ресурсам движение, управляющее беднейшей частью разрушенной страны, способно влиять на цену нефти, маршруты мировой торговли, стратегию Саудовской Аравии и американские выборы. Для этого ему не нужно победить флот США, захватить саудовские месторождения или оккупировать пролив.

Ему достаточно разрушить уверенность в безопасности маршрута.

В этом и состоит главный провал прежней региональной архитектуры. США и монархии Персидского залива потратили сотни миллиардов долларов на самолеты, корабли, системы противовоздушной обороны и базы, но не смогли устранить асимметрию, при которой ракета или беспилотник стоимостью в сотни раз меньше защищаемого объекта диктует условия рынку.

Саудовская Аравия оказалась в особенно жесткой ловушке. Ормузский кризис заставляет ее отправлять нефть к Красному морю. Хуситская угроза делает Красное море опасным. Военный ответ грозит новой войной. Сдержанность выглядит слабостью. Сделка укрепляет движение, которое Эр-Рияд десять лет пытался ослабить.

Поэтому происходящее нельзя описывать как обычный обмен ударами между Саудовской Аравией и хуситами. Это борьба за контроль над ценой глобального риска. Иран и его партнеры пытаются доказать, что могут одновременно давить на две главные энергетические артерии региона. США и Саудовская Аравия должны доказать обратное, не разрушив при этом мировую экономику и не втянувшись в еще одну войну без ясного конца.

Баб-эль-Мандеб может остаться формально открытым. Но если танкеры разворачиваются, страховщики отступают, а правительства начинают считать политические потери, пролив уже выполняет функцию закрытого. В XXI веке морские ворота запираются не только минами и кораблями. Иногда их запирает страх - и именно этим оружием хуситы владеют лучше всего.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#НЕФТЬ #САУДОВСКАЯ АРАВИЯ #ЙЕМЕН #ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Аждар Багиров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 22:19 (UTC+04), Спорт 91
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:00 (UTC+04), Политика 285
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 21:41 (UTC+04), В мире 339
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 376
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 21:20 (UTC+04), В мире 393
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 21:00 (UTC+04), Культура 409
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 20:44 (UTC+04), Общество 399
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 20:30 (UTC+04), В мире 538
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 20:16 (UTC+04), В мире 490
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 19:59 (UTC+04), Спорт 461
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 19:41 (UTC+04), Культура 516
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 19:20 (UTC+04), В мире 604
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 19:05 (UTC+04), В мире 632
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 18:59 (UTC+04), Спорт 677
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 18:56 (UTC+04), Общество 443
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 18:52 (UTC+04), Спорт 617
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 18:41 (UTC+04), Культура 522
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 18:30 (UTC+04), Спорт 2 990
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 18:08 (UTC+04), В мире 636
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 17:57 (UTC+04), В мире 605
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 531
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 17:40 (UTC+04), В мире 692
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 17:33 (UTC+04), Спорт 496
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 17:25 (UTC+04), Культура 590
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 549
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 17:08 (UTC+04), В мире 710
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 17:02 (UTC+04), Политика 718
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 16:58 (UTC+04), Общество 5 083
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 16:40 (UTC+04), Политика 6 074
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 16:38 (UTC+04), Спорт 5 979
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 16:32 (UTC+04), В мире 726
В Польше заявили о причине напряженности в стране 16:18 (UTC+04), В мире 765
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 15:59 (UTC+04), Культура 631
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 15:39 (UTC+04), Общество 541
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 15:27 (UTC+04), Культура 693
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 584
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 15:08 (UTC+04), Общество 611
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 562
Важная информация для собирающихся брать кредит 14:53 (UTC+04), Общество 645
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 534
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 14:34 (UTC+04), Спорт 544
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 541
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 14:05 (UTC+04), Туризм 9 242
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 13:51 (UTC+04), Общество 639
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 13:44 (UTC+04), Общество 1 883
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 831
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 13:15 (UTC+04), Общество 1 592
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 13:04 (UTC+04), Общество 614
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 13:00 (UTC+04), Общество 11 910
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 12:48 (UTC+04), Политика 951
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), В мире 922
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 12:40 (UTC+04), Культура 629
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 594
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 12:24 (UTC+04), В мире 894
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 12:02 (UTC+04), В мире 959
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 972
Биткоин упал в цене 11:46 (UTC+04), Экономика 895
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 11:41 (UTC+04), В мире 940
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 11:37 (UTC+04), В мире 1 010
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 11:28 (UTC+04), Спорт 579
Мошенничество на миллион в Загатале 11:20 (UTC+04), Общество 701
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Экономика 6 749
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 11:03 (UTC+04), Общество 654
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 10:55 (UTC+04), Общество 737
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 10:43 (UTC+04), В мире 914
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 891
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 10:30 (UTC+04), Общество 764
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 10:19 (UTC+04), Спорт 578
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 897
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Политика 8 307
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 09:50 (UTC+04), Политика 7 330
Навроцкий созвал срочные консультации 09:45 (UTC+04), В мире 936
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 09:42 (UTC+04), Общество 7 713
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 09:35 (UTC+04), Автоновости 555
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 09:25 (UTC+04), В мире 932
В этом районе не будет газа 09:21 (UTC+04), Общество 740
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 09:16 (UTC+04), В мире 6 220
Азербайджанская нефть подорожала 09:09 (UTC+04), Экономика 971
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 08:55 (UTC+04), В мире 947
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 08:42 (UTC+04), В мире 984
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 08:12 (UTC+04), В мире 1 069
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 5 743
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 654
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 07:19 (UTC+04), Спорт 670
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 07:07 (UTC+04), В мире 1 087
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 06:11 (UTC+04), В мире 1 082
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 817
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 05:05 (UTC+04), В мире 1 160
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО 04:58 (UTC+04), Общество 846
У Мекки нейтрализован беспилотник 03:45 (UTC+04), В мире 1 173
Премьер Польши поддержал госпереворот 03:20 (UTC+04), В мире 1 372
Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО 03:12 (UTC+04), Экономика 7 466
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 622
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 664
В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО 02:02 (UTC+04), В мире 1 182
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 1 352
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 00:48 (UTC+04), Спорт 703
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 00:35 (UTC+04), Общество 693
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 00:27 (UTC+04), Общество 831
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 852
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 461
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 1 398
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 1 409
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 1 474
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 370
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 10 134
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 931
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 1 604
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 409
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 775
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 444
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 1 462
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 517
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 765
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 30 октября 20:38 (UTC+04), В мире 1 546
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 30 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 1 512
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 30 октября 20:00 (UTC+04), Культура 1 008
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 8 246
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 30 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 765
Названы причины медленной зарядки смартфона 30 октября 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 774
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:29 (UTC+04), Общество 800
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 30 октября 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 534
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 30 октября 19:16 (UTC+04), Спорт 5 302
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 30 октября 19:09 (UTC+04), Это интересно 777
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 774
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 1 570
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 294
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 336
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 089
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 520
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 7 587
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 548
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 744
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 817
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 1 584
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 1 547
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 551
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 2 117
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 550
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 1 558
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 739
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 741
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 657
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 767
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 690
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 6 243
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 694
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 1 537
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 1 549
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 786
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 757
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 1 490
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 494
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 781
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 1 536
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 1 548
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 7 419
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 1 644
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 460
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 1 556
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 711
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 663
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 539
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 1 721
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 966
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 723
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 507
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 600
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 536
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 759
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 3 045
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 1 562
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 2 981
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 959
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 832
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 680
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 767
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 652
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 706
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 579
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 705
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 685
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 703
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 632
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 550
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 662
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 678
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 636
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 752
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 703
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 7 737
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 746
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 1 542
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 828
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 754
Еще новости