Так выглядят закаты на Марсе - ВИДЕО

Закаты на Марсе значительно отличаются от земных из-за особенностей атмосферы этой планеты.

Как сообщает Day.Az, видео этого природного явления на Красной планете распространилось в соцсетях.

Mарсианская атмосфера намного более разреженная, чем земная, и содержит большое количество пыли, богатой оксидом железа. Именно поэтому солнечный свет рассеивается иначе.

Если днем небо на Марсе имеет рыжевато-красный оттенок, то во время заката и рассвета вокруг Солнца появляется необычное голубое свечение. Такой эффект объясняется тем, что мелкие частицы пыли эффективнее рассеивают синий свет в направлении наблюдателя, создавая характерный голубой ореол у солнечного диска.