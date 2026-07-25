Иран обвинил ЕС в двойных стандартах

Иран выступил с критикой в адрес Европейского союза из-за заявлений Брюсселя о ситуации с правами человека в стране, обвинив европейскую сторону в применении двойных стандартов.

Публикацию об этом разместил на своей странице в соцсети Х пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи, передает Day.Az.

Иранский дипломат выразил сомнение в искренности позиции ЕС по вопросам защиты прав человека, заявив, что она не соответствует действиям европейских стран в отношении Тегерана. По его словам, заявления о соблюдении прав человека противоречат поддержке, которую, как утверждает Бегаи, Европейский союз оказывает мерам против Ирана.

"Как заявленная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки смертоносной агрессии против иранского народа - агрессии, которая преднамеренно направлена против гражданского населения и критически важной национальной инфраструктуры?" - написал Бегаи.

Кроме того, Бегаи обвинил ЕС в отсутствии реакции на то, что он назвал нарушениями прав иранских граждан. По его словам, такая позиция нанесла ущерб международной репутации Европейского союза. Дипломат назвал это "потерей доверия" и "формой лицемерия".

Заявления иранской стороны прозвучали после высказываний главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, которая выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.