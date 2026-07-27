https://news.day.az/hitech/1850381.html В Китае представили шестирукого промышленного робота - ВИДЕО Китайская компания Midea Group представила шестирукого промышленного робота-гуманоида Miro U. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На официальную "стажировку" робота планируют отправить уже в конце этого месяца - он отправится на завод, где выпускают стиральные машины.
В Китае представили шестирукого промышленного робота - ВИДЕО
Китайская компания Midea Group представила шестирукого промышленного робота-гуманоида Miro U.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На официальную "стажировку" робота планируют отправить уже в конце этого месяца - он отправится на завод, где выпускают стиральные машины. Создатели MIRO U планируют с его помощью повысить эффективность автоматизации производства на 30%.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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