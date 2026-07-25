В Венесуэле выросло количество погибших при землетрясениях

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле, произошедших 24 июня, увеличилось до 5 546 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние двое суток количество жертв выросло на 148. Ранения получили 16 740 человек, еще 6 462 удалось спасти. Во временных пунктах размещения находятся 23 811 человек, при этом 17 907 жителей остаются без жилья.

Стихия также нанесла серьезный ущерб инфраструктуре: повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью разрушены. После основных толчков в стране зарегистрировали около 1,5 тысячи афтершоков. В аварийно-спасательных работах задействованы более 30 тысяч сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.

Напомним, что два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня с разницей в 39 секунд. Их эпицентры располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Эти подземные толчки стали одними из сильнейших в Венесуэле за последнее столетие и привели к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.