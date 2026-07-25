SpaceX завершила 13-й испытательный полет Starship - ВИДЕО

SpaceX успешно провела 13-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе после серии переносов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Старт несколько раз откладывался: сначала запуск в последний момент отменила автоматика, затем планы скорректировали из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках миссии Starship впервые выведет на орбиту 20 спутников Starlink V3. Они предназначены для испытаний солнечных панелей, антенн и системы лазерной связи, после чего будут сведены с орбиты и сгорят в атмосфере. Кроме того, программа полета включает повторный запуск одного из двигателей Raptor в открытом космосе и контролируемое приводнение верхней ступени в Индийском океане.