В Германии самолет упал на дом: есть погибший - ВИДЕО

В Германии легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в общине Гандеркезе на севере страны. В результате падения воздушного судна погиб как минимум один человек.

Спасательные службы продолжают поиски возможного второго пассажира, который мог находиться на борту самолета. Причины происшествия устанавливаются.