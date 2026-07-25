https://news.day.az/world/1850241.html В Германии самолет упал на дом: есть погибший - ВИДЕО В Германии легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Согласно информации, инцидент произошел в общине Гандеркезе на севере страны. В результате падения воздушного судна погиб как минимум один человек.

В Германии самолет упал на дом: есть погибший - ВИДЕО

В мире, 25 июля 2026 18:37 (UTC +04:00) 892
В Германии самолет упал на дом:

В Германии легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в общине Гандеркезе на севере страны. В результате падения воздушного судна погиб как минимум один человек.

Спасательные службы продолжают поиски возможного второго пассажира, который мог находиться на борту самолета. Причины происшествия устанавливаются.

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