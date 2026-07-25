https://news.day.az/world/1849935.html В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов - ВИДЕО В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Коптеры имеют усиленный корпус и развивают скорость свыше 350 км/ч, что позволяет им противостоять мощнейшим потокам ветра.
В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов - ВИДЕО
В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Коптеры имеют усиленный корпус и развивают скорость свыше 350 км/ч, что позволяет им противостоять мощнейшим потокам ветра. Помимо съемки уникальных кадров, дроны также помогают исследовать бури, собирая важные метеоданные.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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