https://news.day.az/world/1849935.html В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов - ВИДЕО В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Коптеры имеют усиленный корпус и развивают скорость свыше 350 км/ч, что позволяет им противостоять мощнейшим потокам ветра.

В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов - ВИДЕО

В мире, 25 июля 2026 08:13 (UTC +04:00) 692
В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов

В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Коптеры имеют усиленный корпус и развивают скорость свыше 350 км/ч, что позволяет им противостоять мощнейшим потокам ветра. Помимо съемки уникальных кадров, дроны также помогают исследовать бури, собирая важные метеоданные.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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