https://news.day.az/world/1849935.html

В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов - ВИДЕО

В США снимают торнадо и смерчи изнутри при помощи дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Коптеры имеют усиленный корпус и развивают скорость свыше 350 км/ч, что позволяет им противостоять мощнейшим потокам ветра.