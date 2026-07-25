40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции - ФОТО

В турецкой провинции Кырыккале произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, в результате чего автобус перевернулся.

В результате аварии пострадали 40 человек. Все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По факту ДТП проводится расследование.