https://news.day.az/sport/1850223.html Стартует продажа билетов на матч ЦСКА - "Карабах" Сегодня с 17:00 начнется продажа билетов на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между ЦСКА (София) и "Карабахом". Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, приобрести билеты можно будет онлайн через iTicket.az. Стоимость одного билета составляет 28 манатов.
Стартует продажа билетов на матч ЦСКА - "Карабах"
Сегодня с 17:00 начнется продажа билетов на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между ЦСКА (София) и "Карабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, приобрести билеты можно будет онлайн через iTicket.az.
Стоимость одного билета составляет 28 манатов.
На арене "Васил Левски" в Софии для болельщиков "Карабаха" выделено 800 мест.
Первый матч между командами в Баку завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 30 июля в Софии и начнется в 22:00 по бакинскому времени.
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