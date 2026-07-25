В Азербайджане будет до 41 градуса жары

Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса жары.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная и жаркая погода. Осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем повысится до 35-39 градусов, а местами приблизится к 40 градусам. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется погода без осадков. Лишь днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горах местами ожидается туман. Восточный ветер будет умеренным, временами усиливаясь.

Температура воздуха в регионах ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, местами столбики термометров поднимутся до 40-41 градуса. В горных районах ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az