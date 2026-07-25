https://news.day.az/world/1850204.html Тысячи людей эвакуированы из-за пожаров в Испании - ВИДЕО В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 40 тыс. человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возгорания, общая площадь которых может составлять 20 тыс. га, не удается локализовать, сообщила газета El Mundo.

Тысячи людей эвакуированы из-за пожаров в Испании - ВИДЕО

В мире, 25 июля 2026 13:22 (UTC +04:00) 726
Тысячи людей эвакуированы из-за пожаров в Испании

В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 40 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возгорания, общая площадь которых может составлять 20 тыс. га, не удается локализовать, сообщила газета El Mundo.

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