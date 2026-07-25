Определились первые призеры турнира European Judo Hopes - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

На турнире European Judo Hopes определились первые призеры в возрастной категории U-14.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день международных соревнований в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе победители и призеры стали известны в пяти весовых категориях среди юношей и двух - среди девушек.

В турнире участвуют 289 дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран. Соревнования проходят в категориях U-14 и U-16.

Первые призеры в категории U-14

Девушки

До 57 кг

1-е место - Фирангиз Камилова

2-е место - Ругайя Гусейнова

Свыше 63 кг

1-е место - Мина Джебраилзаде

2-е место - Дуйгу Исмаилова

Юноши

До 55 кг

1-е место - Аслан Абдуллаев

2-е место - Байрам Мамедли

3-е место - Иззет Мусаев

3-е место - Абдуррахман Аскеров

До 60 кг

1-е место - Даниэль Эросс

2-е место - Мирсадиг Бабаев

3-е место - Рамал Мамедли

3-е место - Мухаммедали Мустафа

До 66 кг

1-е место - Сулейман Мамедов

2-е место - Руфат Аллахверди

3-е место - Мовлан Искендерли

3-е место - Садиг Ализаде

До 73 кг

1-е место - Керим Мамедов

2-е место - Шахин Агабалазаде

3-е место - Амин Бабазаде

Свыше 73 кг

1-е место - Адам Барабас

2-е место - Салман Мусаев

3-е место - Томер Баргер

Соревнования турнира European Judo Hopes в возрастных категориях U-14 и U-16 продолжаются.

10:52

В Баку стартовал турнир European Judo Hopes.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходят в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана.

В турнире участвуют 289 юных дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран.

В течение двух дней на татами выходят спортсмены из Азербайджана, Германии, Венгрии, Израиля, Румынии, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции и Украины.

Соревнования проводятся в возрастных категориях U14 и U16. Среди участников 245 юношей и 44 девушки.

Параллельно с турниром с 24 по 26 июля для участников организованы технические семинары.

Занятия проводят специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо.

В рамках семинаров участники знакомятся с современными техническими подходами, особенностями выполнения приемов и методиками тренировок.

European Judo Hopes считается одним из ключевых проектов EJU, направленных на развитие юных дзюдоистов, получение международного опыта и укрепление связей между различными школами дзюдо.