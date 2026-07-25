Определились первые призеры турнира European Judo Hopes - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
На турнире European Judo Hopes определились первые призеры в возрастной категории U-14.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день международных соревнований в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе победители и призеры стали известны в пяти весовых категориях среди юношей и двух - среди девушек.
В турнире участвуют 289 дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран. Соревнования проходят в категориях U-14 и U-16.
Первые призеры в категории U-14
Девушки
До 57 кг
- 1-е место - Фирангиз Камилова
- 2-е место - Ругайя Гусейнова
Свыше 63 кг
- 1-е место - Мина Джебраилзаде
- 2-е место - Дуйгу Исмаилова
Юноши
До 55 кг
- 1-е место - Аслан Абдуллаев
- 2-е место - Байрам Мамедли
- 3-е место - Иззет Мусаев
- 3-е место - Абдуррахман Аскеров
До 60 кг
- 1-е место - Даниэль Эросс
- 2-е место - Мирсадиг Бабаев
- 3-е место - Рамал Мамедли
- 3-е место - Мухаммедали Мустафа
До 66 кг
- 1-е место - Сулейман Мамедов
- 2-е место - Руфат Аллахверди
- 3-е место - Мовлан Искендерли
- 3-е место - Садиг Ализаде
До 73 кг
- 1-е место - Керим Мамедов
- 2-е место - Шахин Агабалазаде
- 3-е место - Амин Бабазаде
Свыше 73 кг
- 1-е место - Адам Барабас
- 2-е место - Салман Мусаев
- 3-е место - Томер Баргер
Соревнования турнира European Judo Hopes в возрастных категориях U-14 и U-16 продолжаются.
10:52
В Баку стартовал турнир European Judo Hopes.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходят в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана.
В турнире участвуют 289 юных дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран.
В течение двух дней на татами выходят спортсмены из Азербайджана, Германии, Венгрии, Израиля, Румынии, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции и Украины.
Соревнования проводятся в возрастных категориях U14 и U16. Среди участников 245 юношей и 44 девушки.
Параллельно с турниром с 24 по 26 июля для участников организованы технические семинары.
Занятия проводят специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо.
В рамках семинаров участники знакомятся с современными техническими подходами, особенностями выполнения приемов и методиками тренировок.
European Judo Hopes считается одним из ключевых проектов EJU, направленных на развитие юных дзюдоистов, получение международного опыта и укрепление связей между различными школами дзюдо.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре