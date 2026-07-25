Могут ли рестораны требовать депозит за бронь столика?

Некоторые рестораны при бронировании столика требуют от посетителей внести фиксированный депозит независимо от суммы будущего заказа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в законодательстве Азербайджана отсутствует отдельная норма, которая напрямую регулирует порядок взимания депозитов при бронировании столиков. Вместе с тем такая практика основывается на положениях Гражданского кодекса Азербайджана о свободе договора.

Согласно этим нормам, стороны вправе заключать договор на любых условиях, если они не противоречат законодательству. Это означает, что если ресторан и клиент заранее достигли взаимного соглашения о внесении депозита при бронировании, такое условие может считаться юридически обоснованным.

В то же время Закон Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей" обязывает исполнителя услуг заранее и в понятной форме информировать клиента обо всех существенных условиях. В частности, посетителю должны сообщить размер депозита, а также разъяснить, в каких случаях он подлежит возврату, а в каких - нет.

Если ресторан не уведомил клиента об этих условиях на этапе бронирования, а затем заявляет, что депозит не возвращается или вводит иные ограничения, такие действия могут быть расценены как нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации.