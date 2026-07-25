Автор: Ибрагим Алиев

Проармянский сенатор Адам Шифф знатно опозорился, причем на самом высоком уровне. Президент США Дональд Трамп публично высмеял своего принципиального политического противника во время выступления на ужине с аккредитованными при Белом доме журналистами.

Американский лидер заявил, что ассоциация журналистов Белого дома планировала пригласить на гала-ужин клоуна.

"Однако Адам Шифф не был свободен в этот вечер", - добавил Трамп.

Он также назвал его ужасным человеком и вруном.

Затем президент США перешел к внешности известного армянского лоббиста. По словам Трампа, у Шиффа сочетание самой большой головы, которую доводилось видеть, и самой худой, подобной карандашу, шеи.

Шифф много лет старательно создавал образ "грозного противника" Трампа. Он регулярно выступал с обвинениями, участвовал в политических атаках против республиканца и пытался превратить каждое свое появление перед камерами в событие государственного масштаба.

Особую активность Шифф проявлял во время расследований, связанных с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. Демократ держался так, словно лично охранял Соединенные Штаты от всех мировых угроз. Его выступления сопровождались суровым выражением лица, громкими заявлениями и привычной уверенностью в собственной исключительной значимости.

Сенатор любит длинные нравоучения и обвинительные речи, несмотря на то, что имеет за своей спиной и кучу скандалов и грязных делишек. Каждому своему выступлению он пытается придать исторический масштаб. Шифф явно считает, что американская политика вращается вокруг его заявлений, а любое произнесенное им слово должно немедленно становиться национальной новостью.

Особое место в деятельности Шиффа занимает обслуживание интересов армянского лобби. Он неоднократно использовал свое положение для продвижения проармянских тезисов и нападок на Азербайджан. Поддержка диаспорских организаций помогла ему почувствовать себя крупным политическим игроком, хотя на деле Шифф лишь продвигает интересы узкой группы.

Подобная деятельность идет вразрез с национальными интересами самих Соединенных Штатов. Шифф во времена Байдена активно поддалкивал Вашингтон к односторонней политике на Южном Кавказе и наносил ущерб отношениям с Азербайджаном - важным партнером США в сфере энергетики, безопасности и региональных перевозок. Сенатор готов жертвовать выгодным для своей страны сотрудничеством ради поддержки армянских организаций.

Такая самоуверенность постепенно превратила его в политическую карикатуру. Сенатор долго шел к этому статусу и наконец добрался. Унижение перед всей страной - заслуженный итог.