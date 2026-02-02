Автор: Ибрагим Алиев

Скандал с участием армянской диаспоры Калифорнии продолжает набирать обороты. На этом фоне прислуживающий армянскому лобби сенатор-демократ, коррумпированный Адам Шифф подключился к травле известного американского доктора Мехмета Оза, раскрывшего в штате крупную мошенническую схему, в которой связаны местные армяне.

Будучи калифорнийским сенатором, Шифф, если следовать здравому смыслу, должен был бы подключиться к расследованию и выяснить - действительно ли все так, как поведал Оз? Но нет. Вместо этого Шифф перешел в соцсети Х к оскорблениям, обвинив Мехмета в расизме и дискриминации.

"Американцы армянского происхождения вносят огромный вклад в развитие нашего штата и являются неотъемлемой частью нашей страны. Предвзятые нападки доктора Оза на них недопустимы, и он должен понести ответственность за эту вопиющую дискриминацию", - написал Шифф, намекая на то, что доктор - турок по национальности и, следовательно, "специально очерняет армян".

Может быть и вносят огромный вклад, но причем здесь это?

Вообще забавно, как демократы всегда сразу переходят к личным нападкам вместо того, чтобы отвечать на поднятые вопросы. И универсальными в таких случаях всегда становятся эти два слова. Раз за разом они опираются на моральные обвинения, не предлагая никакого содержательного ответа. Разумная реакция заключалась бы в том, чтобы указать, что неверно, или прояснить выдвинутые утверждения.

Сам факт того, что Мехмет Оз является турком, сам по себе никак не связан с дискриминацией. Попытка представить его происхождение как доказательство неких "намерений" служит лишь удобным способом уйти от обсуждения сути расследования. Обсуждение конкретных фактов и возможных злоупотреблений деньгами американских налогоплательщиков сознательно уводится в сторону второстепенных и надуманных обвинений.

Собственно это и нужно тем, кто натравил сначала губернатора, конгрессмена, а теперь и сенатора от Калифорнии на доктора Оза.

Между тем, американцам не понравилось написанное Шиффом. Например, некоторые отметили, что с каких пор разоблачение многомиллиардного мошенничества является расизмом и дискриминацией? Отвечать на подобные сообщения сенатор, как неудивительно, не стал.

Армянское лобби США может сколько угодно пытаться оправдаться, но скандальное расследование постепенно набирает обороты и к делу подключился независимый журналист Ник Ширли.

Именно он ранее раскрыл факт мошенничества сомалийской диаспоры в Миннесоте, после чего американцы, начали проводить расследования и в своих штатах. Ник написал, что прибыл в Калифорнию помочь доктору Мехмету Озу разобраться с махинациями, которые происходят в штате. Публикация набрала почти 7 миллионов просмотров за сутки.

Теперь остается лишь наблюдать, как поведут себя Шифф и Ко. после того, как Ширли дойдет до неопровержимых фактов мошенничества и представит доказательства. АНКА в такой ситуации остается только нервно курить в сторонке, наблюдая, как все трещит по швам.