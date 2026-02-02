Скидка только за наличные: что скрывается за разницей в ценах?

В некоторых магазинах гражданам при попытке расплатиться безналично предлагают другие цены. Если оплата производится наличными, предоставляется скидка, однако при оплате картой скидка не применяется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, по словам экспертов, это может расцениваться как незаконное действие и нарушение прав потребителей.

Юрист Роман Гарашов заявил, что такие действия предпринимателей направлены на уклонение от налоговых обязательств и являются незаконными. За невыдачу кассового чека потребителю предусмотрены штрафы в соответствии с Налоговым кодексом.

Эксперт также отметил, что требование перевода средств с карты на карту при безналичной оплате и отказ в предоставлении скидки является не только уклонением от уплаты налогов, но и нарушением прав потребителей. Согласно статье 7 Закона "О защите прав потребителей", на каждый товар должен выдаваться письменный документ - кассовый чек или иной подтверждающий документ.

В Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком сообщили, что законодательство гарантирует всем гражданам равные права в сфере торговли и услуг. В случае нарушения прав потребителей существует возможность обращения в соответствующие органы.

