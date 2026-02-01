"Лянкяран" усилился новым легионером

Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил состав новым легионером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт до конца сезона с баскетболистом Гатлуаком Чейза.

Рост новичка составляет 196 см. Для 24-летнего игрока выступление за "Лянкяран" станет первым профессиональным опытом в карьере. До этого Чейз играл за различные университетские команды в Канаде.