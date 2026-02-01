https://news.day.az/sport/1813366.html "Лянкяран" усилился новым легионером Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил состав новым легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт до конца сезона с баскетболистом Гатлуаком Чейза. Рост новичка составляет 196 см. Для 24-летнего игрока выступление за "Лянкяран" станет первым профессиональным опытом в карьере.
"Лянкяран" усилился новым легионером
Баскетбольный клуб "Лянкяран" усилил состав новым легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт до конца сезона с баскетболистом Гатлуаком Чейза.
Рост новичка составляет 196 см. Для 24-летнего игрока выступление за "Лянкяран" станет первым профессиональным опытом в карьере. До этого Чейз играл за различные университетские команды в Канаде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре